La ausencia de la cantante Isabel Pantoja en la primera actuación como solista de su hija adoptiva, ‘Chabelita’, el último jueves en el Teatro Kapital de Madrid causó un gran revuelo.

Isa P., como se hace llamar artísticamente, retrasó su presentación por una hora y media esperando la llegada de su madre que nunca ocurrió. Al salir al escenario y cantar su canción “Ahora estoy mejor”, ‘Chabelita’ rompió a llorar al hablar sobre la ausencia de su familia.

“Me hace muchísima ilusión que estén aquí y gracias también a los que no han venido”, señaló entre lágrimas y minutos antes de salir intempestivamente del escenario.

Tras acabar su presentación, la hija de Isabel Pantoja comentó: “Cuando he salido, lo primero que le he preguntado a las chicas es si había mirado mucho hacia el palco de arriba, porque en ese lugar iba a estar mi madre. La extrañé un poco, pero bueno... lo arreglaré con ella”, dijo ‘Chabelita’ al portal Chic.

Con la voz entrecortada también admitió que sintió mucho dolor al ver vacía la banca que ocuparía su madre. “Me duele. Para mí estaba 50/50 la posibilidad de que mi madre viniese. Prefiero la incertidumbre a saber si viene porque así tengo la esperanza... Hubiera sido para mí una sorpresa”, indicó.

Este hecho molestó a su madre, quien no dudó en pronunciarse respecto al catalogado ‘plantón’ a su hija. La encargada de emitir el comunicado de Pantoja, fue su amiga, la conductora española Raquel Bollo, quien asegura que ‘Chabelita’ sabía que su madre tenía una fuerte razón que le impedía acompañarla aquel día.

“Sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo”, dijo Bollo.

Resulta que Isabel Pantoja no pudo acompañar a su hija porque debía quedarse junto a doña Ana, su madre, quien se encuentra muy delicada de salud. Raquel aprovechó las pantallas del programa ‘Sálvame’ para leer un mensaje escrito por la cantante.

"Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo. No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija”, expresó.

ISABEL PANTOJA HALAGA A SU SOBRINA

Esa misma noche, la prima de ‘Chabelita’, Anabel Pantoja, disputaba su permanencia en el programa español GH VIP7. Este hecho hizo que su tía Isabel se diera un tiempo para enlazarse con la producción y darle palabras de aliento a la joven. “Eres una Pantoja de los pies a la cabeza”, le dijo a Anabel, a quien, según sus declaraciones, considera como una “hija mayor”.

La joven también contó con el apoyo de su primo Kiko Rivera, quien tuvo palabras de afecto para la concursante. Esta suceso fue catalogado por la prensa española como un acto de ‘humillación’ contra ‘Chabelita’.