Andrea Legarreta posa en bikini y deja contundente mensaje sobre la belleza a sus 48 años | FOTOS

La belleza de la presentadora mexicana Andrea Legarreta no está en duda; sin embargo, esta tarde mostró su lado más atrevido con una fotografía en traje de baño.

La imagen, compartida en su cuenta oficial de Instagram, deja ver su bien trabajada figura. Por si fuera poco, la conductora del programa “Hoy” escribió un mensaje de motivación a todas sus seguidoras, a quienes invitó a amarse en su propia piel.

“Sí, estoy en traje de baño, no, no me importa la edad que tengo. Sí, voy a vivir intensamente hasta el último día de mi vida, no, no me importa el qué dirán; sí, siempre quiero ver a las mujeres felices, plenas, respetadas, deseadas y amadas como merecen”, manifestó Andrea Legarreta.

“No, no estoy de acuerdo con que la sociedad intente cortarnos las alas y nos limite en cuanto a lo que queremos ser, usar, hacer, pensar o decir. Amo que se celebren días de distintos temas y amo que hoy sea el Día Internacional del Orgasmo Femenino”, agregó en su extenso mensaje.

Por si fuera poco, Andrea Legarreta también resaltó el trabajo de diversas mujeres, quienes han dedicado su vida a la lucha por la libertad de todas.

“Es un asunto que tiene que ver con lo que merecemos. Tiene que ver con poder decir sí quiero o no me gusta. Tiene que ver con la libertad de sentirnos amadas y disfrutar. Es acerca de la libertad de sentirnos hermosas, vivas y bellas”, precisó.

En tan solo un par de horas desde su publicación, la fotografía de Andrea Legarreta cuenta con más de 214,739 ‘me gusta’ y miles de comentarios que respaldan su mensaje.