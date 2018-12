La modelo Hailey Baldwin , ahora llamada Hailey Bieber tras su matrimonio con el cantante Justin Bieber, sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía de su cambio de look.

A través de sus historias de Instagram, Hailey Baldwin compartió una fotografía donde luce su nuevo look con el cabello recortado por encima de los hombros. Al parecer, quiere empezar el 2019 renovada en todo sentido.

Este es el nuevo look de la modelo, esposa de Justin Bieber. (Foto: Instagram)

Lo curioso es que el cambio de look de Hailey Baldwin se produce luego de un par de meses del cambio de look de su esposo Justin Bieber, quien a finales de agosto cortó su larga cabellera rubia por un corte más fresco con la cabeza rapada.

La fotografía de Hailey Baldwin ha generado comentarios divididos en redes. Por un lado, una gran parte de sus seguidores apoya el hecho de renovar su apariencia y señalan que se ve muy bien, mientras otros dicen que preferían su look anterior.

Cabe señalar que hace algunos días, la esposa de Justin Bieber aseguró que habría grandes cambios en su vida y también habló de la importancia de tomarse un tiempo lejos de Instagram.

“Estar fuera de Instagram es lo mejor del mundo. Cuando me tomo descansos me siento mucho mejor, mucho más feliz como persona… al segundo en que regreso me da ansiedad inmediata, me pongo triste y nerviosa", señaló Hailey Baldwin.