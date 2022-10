El streamer más famoso de España, Ibai Llanos, volvió a sorprender a sus seguidores al hablar sobre la enfermedad que le ha provocado una ceguera al 90% en el ojo izquierdo.

Aunque no es la primera vez que habla sobre este tema, en esta ocasión Ibai ha dejado muy preocupados a sus fans al confesar que corre el riesgo de quedarse completamente ciego.

“Tengo un problema que no me han podido descartar que me quede ciego. Es un problema bastante serio. Me queda todavía una última prueba y no saben ni siquiera qué problema tengo”, empezó señalando en una de sus transmisiones en vivo.

El también tiktoker español hizo estas declaraciones a raíz de las críticas que ha recibido en los últimos días por su desempeño a la hora de jugar determinados videojuegos.

“Una cosa que quería de aclarar para todos aquellos que me insultan en el chat porque juego mal o que les sorprende que diga me da igual jugar mal o que soy muy malo. No soy malo porque a mí me guste. No veo de un ojo. No veo. Estoy cegato. No puedo ser bueno, aunque quisiera”, empezó explicado.

Tras reconocer que esta extraña enfermedad ha empezado a afectar su día a día, Ibai Llanos señaló que los resultados médicos no han sido muy alentadores pues corre el riesgo de perder la visión de ambos ojos para siempre.

“Al parecer dicen que puede ser algo de carácter genético. Es una de las posibilidades, o que sea degenerativo, lo que puede suponer que pueda perder la vista del ojo derecho también. Es lo que hay, es la vida y hay que pelear con ello día a día”, aseguró.

En otro momento, el gamer pidió a los usuarios que no utilicen su enfermedad para hacer bromas o insultar sus habilidades en los juegos. Asimismo, dijo que se siente agradecido con el usuario que le dijo que fuese al médico a hacerse pruebas. “Si no hubiera sido por un suscriptor no hubiera ido al médico, es increíble cómo es la vida”, concluyó.

