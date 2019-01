Hugh Jackman revela que la banda sonora de “The Greatest Showman” fue el álbum más vendido del 2018

Empieza el 2019 a lo grande. El actor Hugh Jackman reveló que la banda sonora de su película “The Greatest Showman” se convirtió en el álbum musical más vendido del año 2018 en Reino Unido. Un hecho que no ha pasado desapercibido para nadie.

La película “The Greatest Showman” llegó a los cines con una apertura bastante baja, pero con el pasar de los días y su promoción boca a boca logró dar la sorpresa y superar las expectativas que tenían trazadas los realizadores.

A través de su cuenta de Instagram, Hugh Jackman reveló la lista oficial de álbumes más vendidos del año pasado, donde la banda sonora de “The Greatest Showman” se colocó en el primer lugar con más de 5.2 millones de unidades vendidas.

En la lista, el álbum de la cinta de Hugh Jackman superó largamente a “Scorpion” de Drake que logró 4.2 millones de ventas. Le siguen “Beerbongs & bentleys” de Post Malone, “Divide” de Ed Sheeran, “Astroworld” de Travis Scott, “Love Yourself: Tear” de BTS, entre otros.

La publicación de Hugh Jackman ha superado el medio millón de reacciones, y el actor escribió como leyenda: “Nunca en mis sueños más salvajes”, dejando en claro que para él también fue una sorpresa.

Cabe señalar que hace unas semanas Hugh Jackman reveló que “The Greatest Showman” será llevado a los escenarios para hacer una gira mundial llamada “The Man, The Music and The Show”. Entre mayo y junio se presentará en Manchester, Birmingham y Londres.