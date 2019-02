Grammy 2019: Jennifer Lopez dedicó su presentación a su madre

Jennifer Lopez fue una de las invitadas especiales la noche de los Grammy para ofrecer un merecido tributo musical a Motown y, pese a las críticas, ella decidió salir al frente y dar un espectáculo sobre el escenario, presentación que se la dedicó a su madre.

La artista había sido criticada días atrás por encabezar este homenaje al sello discográfico que fue el hogar de varios artistas afroamericanos icónicos. Jemele Hill, Loni Love y la activista de #OscarsSoWhite, April Reign, fueron algunos de sus más álgidos críticos.

Pese a las críticas, la ‘Diva del Bronx’ interpretó temas como "Dancing in the Street", "Please Mr. Postman", "The Best Things in Life Are Free", entre otros temas, y reconoció que conocía la música por su madre.

"Fue por mi madre. Quería llorar. Es un momento tan bueno", confesó Jennifer Lopez al portal Entertainment Tonight, quien también dijo que escuchó los éxitos de Motown gracias a su progenitora: "Es solo un sueño hecho realidad".

Por si fuera poco, Jlo compartió escenario con la anfitriona de los Grammy, Alicia Keys, Ne-Yo y Smokey Robinson, quien cantó con ella el tema "My Girl".

"Cantando allí con Smokey Robinson, tengo que pellizcarme para ver si no es un sueño. Crecí con todas esas canciones y porque mi madre lo quería tanto que me lo transmitió", señaló Jennifer Lopez.

De esta manera, Jennifer Lopez dejó en claro que su amor por el género, su fanatismo por la música de Motown y el impacto que ha tenido sobre su carrera fueron los factores determinantes para su gran presentación.