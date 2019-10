La expectativa en torno a la historia que presentará “Frozen 2” sigue creciendo, por eso Walt Disney Animation Studios decidió hacer un gran anuncio a sus fanáticos, la banda sonora de la película estrenará el próximo 15 de noviembre.

La banda sonora en inglés incluye canciones originales de los compositores ganadores de un premio Oscar y un Grammy, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez; música original de Christophe Beck; y canciones de los créditos finales interpretadas por los artistas Panic! At The Disco, Kacey Musgraves y Weezer.

El álbum de la banda sonora original de “Frozen 2” estará disponible a partir del 15 de noviembre de 2019, tanto en su versión en inglés como en su versión en español para Latinoamérica.

Por si fuera poco, el elenco de voces originales en inglés de la película se sumará a los festejos por el estreno del filme en el “Frozen Fan Fest”, evento donde darán a conocer los productos oficiales de “Frozen 2” desde este viernes 4 de octubre.

“Frozen 2” es dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee; producida por Peter Del Vecho, y con guion de Lee inspirado en una historia de Lee, Buck, Marc Smith, Anderson-Lopez y Lopez.

Los temas del álbum físico y digital de la banda sonora original en inglés de la cinta de Disney son:

1. “All is Found”

2. “Some Things Never Change”

3. “Into The Unknown"

4. “When I Am Older”

5. “Reindeer(s) are Better than People

6. “Lost in the Woods”

7. “Show Yourself”

8. “The Next Right Thing”

9. “Into the Unknown”

10. “All is Found”

11. “Lost in the Woods”