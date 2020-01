Este lunes a Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista completa de los nominados a la edición número 92 de los premios Oscar 2020.

La ceremonia que premia a lo mejor del séptimo arte, se realizará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En la categoría a Mejor actor de reparto figuran Tom Hanks por “A Beautiful Day”, Anthony Hopkins por “The Two Popes”, Al Pacino y Joe Pesci por “The Irishman” y Brad Pitt por “Once Upon a Time in Hollywood”.

El exesposo de Angelina Jolie fue quien se llevó galardón de los Critics’ Choice Awards en esta categoría y recibió el premio de manos de Ann Hataway.

Cabe recordar que la ceremonia de los Oscar 2020 no tendrá presentador. Esto luego que el comediante Kevin Hart perdiera la oportunidad de conducir la premiación de 2019, luego de protestas debido a tuits homófobos que el comediante había publicado.