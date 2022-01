En los últimos días, la actriz Erika Buenfil había disminuido su presencia en rede sociales, tras lo cual comunicó mediante sus cuentas de Tik Tok e Instagram que había contraido coronavirus. Pese a decir que los síntomas han sido controlados, ha sido objeto de muchas críticas por su comunicado.

“He estado desaparecida de las redes porque resulta que di positivo a Covid. Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos”, aseguró la actriz en una publicación.

Buenfil ha sido reconocida en los últimos años por sus vídeos en Tik Tok, en donde compartió que viajó con su hijo Nicolás fuera de su natal México para pasar las fiestas de fin de año a Las Vegas.

El joven también se contagió, pero sus síntomas no son severos.

“El cubrebocas es muy importante. ¿A qué hora te contagias? No sé, ni cómo ni por qué. Pero sí está más rápido. Yo me había realmente salvado dos años”, reconoció la mexicana.

Según lo que contó. ambos se contagiaron a su regreso a México, cuando iniciaron los síntomas y se hicieron las pruebas antígenas respectivas. Es en este punto en donde los seguidores de Buenfil criticaron su actuar.

Y es que la actriz recomendó a sus más de 4 millones de seguidores una marca específica de pruebas antígena, algo que causó el desagrado y generó muchas críticas de los usuarios de redes sociales.

“¿Cuanto te están pagando por las mentiras? No hay porque gastar dinero por estas pruebas”, escribió la usuaria @sophlaran.

“Ni con COVID dejas de ganar dinero. ¡Qué visión!”, añadió el perfil @iflywithgus. Esto, sin duda ha dejado disgustados a los fans de la actriz.

