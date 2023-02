Los actores Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas pusieron fin a los rumores de separación y este 14 de febrero se mostraron más enamorados que nunca en las redes sociales. De esta manera, la pareja ignoró la polémica generada por la supuesta relación extramatrimonial que el actor sostuvo con su nutrióloga.

Hace algunas semanas, el portal TVNotas de México captó a Jorge Salinas en comprometedoras situaciones con su nutrióloga en Televisa y difundió una fotografía donde aparentemente la estaría besando.

Pese a las imágenes, el actor salió a aclarar que no cometió una infidelidad y aseguró que continuaba viviendo en su hogar junto a Elizabeth Álvarez y sus hijos.

“Quiero que quede muy claro: yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido. Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia”, declaró el mexicano a Despierta América.

¿Elizabeth Álvarez perdonó a Jorge Salinas?

Tras pasar alejada de las redes sociales desde el escándalo, Elizabeth Álvarez aprovechó las celebraciones por el Día del Amor y compartió una tierna fotografía donde aparece al lado de Salinas.

“Love (Amor)”, escribió la actriz al compartir la imagen donde el protagonista de “Mi corazón es tuyo” la abraza por la cintura y le da un beso en la mejilla.