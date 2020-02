Demi Lovato confesó que dietas y ejercicios extremos motivaron su recaída en las drogas. Recordemos que el 24 de julio de 2018, la cantante estadounidense fue internada de emergencia por una sobredosis de cocaína.

“Tenía que trabajar muy duro en el gimnasio, 6 días a la semana para mantener la figura que tenía y eso me llevó a un destino (a las drogas), y no quiero volver a irme por ese camino y no estoy dispuesta a destruir mi salud mental para verme de cierta forma”, dijo en el podcast ‘Pretty Big Deal’ que conduce la modelo Ashley Graham.

Agregó que se rodeó de gente equivocada, que constantemente criticaba su figura y que no la ayuda a salir de los síntomas que ya presentaba previos a su recaída.

“Creo que cuando tienes ciertas personas a tu alrededor que te están diciendo que debes de verte de alguna forma, lo hace más difícil. Y yo estaba en esa situación… Cuando no tienes gente que sepa las señales a tu alrededor… lo que yo necesitaba era que alguien llegara y me dijera ‘deberías ver cuánto te estás ejercitando’, o ‘hacer ejercicio tres veces al día es un poco excesivo’” declaró.

NI FELICIDAD NI LIBERTAD

En un día extremo, la artista de 27 años podía pasarse el día entero en el gimnasio sin comer ni trabajar. Por ello, reconoció que mantenerse en un peso ‘ideal’ era cada vez más difícil.

“Habían veces en las que yo vivía en el gimnasio, e incluso tomaba juntas de trabajo en mis tiempos libres de ejercicio. Estaba asquerosa, pero no tenía que irme, bañarme y podía comer y volver a hacer ejercicio. Eso no era felicidad, ni libertad, ni por lo que había trabajado, ni lo que quería predicar. ¿Por qué vivir esa vida, si era mentira? Así que solamente decidí no vivir así”, indicó.

