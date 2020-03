Defiende su trabajo. Danna Paola sacó cara por ‘Élite’, la serie de Netflix que protagoniza, y también defendió el trabajo de las mujeres que como ella se dedican al género del reguetón.

La actriz mexicana, conocida por ser jurado en el programa concurso ‘La Academia’, se mostró entusiasmada por el estreno de la tercera temporada y se pronunció sobre las críticas que recaen sobre la producción.

“Élite es una fórmula y nuestro granito de arena está ahí. Para crear personajes, defenderlos, contar esta historia como nos ha tocado, hacer sentir al público identificado... Eso es lo que nos llevamos. Es lo que nos queda como actores, que disfruten de la historia. Lo demás queda fuera de nuestras manos”, sostuvo.

Para Danna Paola, no se trata de calificar a Élite de buena o mala serie y aseguró que no se trata de un producto superficial: “Eso es subestimarla. El gusto culposo. Hacemos nuestro trabajo y nos lo curramos día a día para contar nuestra historia, no somos actores de un solo curso. Lo que tiene esta serie es magia, no es que sea buena o mala, y es la combinación de las piezas y de la fórmula, de los ingredientes, y es corazón. La hemos disfrutado y eso se siente”.

DEFIENDE EL REGUETÓN

Danna Paola se mostró optimista con la acogida mundial que tiene el reguetón y cómo es que ya son varias las mujeres que incursionan y triunfan interpretando este género musical. Para la cantante, las mujeres están “posicionadísimas” y tienen una voz importante porque han empezado a “contar más historias con menos letras vacías”.

“Me han pasado cosas maravillosas, se me ha reconocido y se me ha respetado como cantautora y mujer. Se me ha respetado por escribir canciones y creo que es importantísimo que consigamos eso y que las mujeres nos unamos y contemos más historias a través de las canciones. Me hace sentir muy contenta ser parte de ellas”, refirió.

SOBRE SU PERSONAJE

En la serie, Danna Paola interpreta a ‘Lucrecia’, la villana. Al respecto, dijo sentirse cómoda en el papel y reveló que se trata de su “alter ego”. “Es divertida esa parte de maldad que todos tenemos dentro y Lu es el reflejo de lo que siempre has querido decir y nunca te has atrevido. Las villanas nos divertimos mucho más. Aunque hay gente que se ha tomado muy en serio que yo soy como Lu, que es muy chistoso, pero no. A esta villana le toca aprender y madurar. Todos hemos sido bordes alguna vez, ella sólo es el reflejo”, manifestó.

La actriz se considera un icono latino y dijo estar feliz de representar a Latinoamérica en nombre de su país, México. Sin embargo, no se considera una superestrella sino “una mujer que ha trabajado 20 años de su vida haciendo lo que más le gusta”.