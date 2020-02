Mon Laferte abrió este lunes el segundo día de conciertos en el importante festival internacional de Viña del Mar con lo mejor de su repertorio.

La artista chilena al pisar el escenario hizo conexión con el público y en un momento brindó un discurso.

"Me enteré por un comunicado de prensa que los carabineros de Chile me citaban a declarar por haber cometido un delito. Pensé que era broma, pero no. Desde ese entonces y hasta ahora he tenido mucho miedo, pero también he sentido muy valiente... Es tan difícil callarse cuando he vivido en carne propia la pobreza...”, dijo la chilena para luego recordar a su abuela y dedicarle el tema “La trenza”.

Luego la cantante continuó con su mensaje y expresó: "Querido público, cuando me dijeron que iba al festival no sabia que hacer y tenía miedo. Hay que cancelar y muchos me dijeron, no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, en medio del estallido. Tuve mucho miedo...”.

En un espacio íntimo en el que interactuó con un guitarrista y luego con un un grupo, la chilena deleitó a los asistentes de la Quinta Vergara. Sin embargo, la artista quiso hacer más especial el momento e invitó a un grupo de mujeres integrantes de diferentes colectivos feministas de su país para interpretar dos cuecas, música tradicional del país del sur.

Ataviadas con pañuelos morados, en representación a la lucha feminista, y verdes, en respaldo a la legalización del aborto, las mujeres interpretaron los temas compuestos por Daniela Sepulveda, ‘La charahuilla’, y la composición colectiva de Cecilia Astorga, Andrea Andreu y Fabiola González, la ‘Chinganera’.

“Entonces, nos tomamos la Quinta, las mujeres”, dijo Mon al iniciar la intervención musical del colectivo.

#MonLaferte y Francisca Valenzuela bailando juntas un paso de cueca rodeadas de decenas de mujeres artistas chilenas Vina2020 pic.twitter.com/gwN7bK8Wud — PIENSAPRENSA OFICIAL +56971588649 (@PiensaPrensa) February 25, 2020

Sobre el escenario también se pudo ver a la cantante Francisca Valenzuela bailando cueca junto a las activistas y Laferte. En las tribunas, visiblemente emocionadas, las mujeres hacían lo propio ovacionando a las intérpretes con lágrimas en los ojos.

Tras la presentación, las redes sociales estallaron con comentarios de agradecimiento a la artista chilena y la manera en la que buscaba visibilizar las problemáticas que afrontar las mujeres como la violencia y los feminicidios.

La cantante chilena Mon Laferte recibió una Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.