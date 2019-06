Carlos Villagrán, “Kiko”, reveló que se sometió a una cirugía y tuvieron que hospitalizarlo [FOTOS Y VIDEO]

El actor Carlos Villagrán , recordado por dar vida al popular ‘Kiko’ en la icónica serie 'El chavo del 8', reveló a un medio mexicano que hace algunos días fue hospitalizado y se sometió a una cirugía ambulatoria.

El programa “De primera mano” de la cadena Imagen Televisión lo contactó, luego de varios meses sin saber nada de él. En ese momento, Villagrán contó que le habían extirpado un ganglio ubicado a la altura del mentón.

"Ahorita estoy descansando. Me dijeron 'No tienes nada, porque ya te hicimos las pruebas, pero se nota la bolita que tienes ahí; yo me lo quitaría'; entonces dije: 'quítamelo'", contó Carlos Villagrán por teléfono.

"Sacaron una bolita que no servía de nada, absolutamente de nada, y eso me mantiene tranquilo", agregó en su declaración.

Sin embargo, para tranquilidad de sus fanáticos, el actor de 75 años reveló que está fuera de peligro y que se encuentra en su casa de Houston, recuperándose junto a su familia.

“Entonces me vine, yo tengo una casa acá en Houston; me vine con mi señora esposa a descansar. Me puse a descansar, a ver películas, series”, señaló el popular ‘Kiko’.

Cabe señalar que Carlos Villagrán, Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar son los miembros del elenco original de la vecindad de 'El chavo del 8' que todavía pueden contar las vivencias a viva voz de la serie.

