Cardi B se mostró completamente al natural para responderle a todos aquellos que se han burlado de su apariencia sin maquillaje y decir que se le ve “rara”, luego que en redes sociales empezaron a circular capturas de pantalla de videos grabados por paparazzi donde aparece con la cara lavada.

La rapera compartió en su cuenta de Instagram un video que grabó 20 minutos después de levantarse, en el que mostró todas sus imperfecciones y aseguró que se siente increíble tal y cómo es. “Esta soy yo sin maquillaje, sin flitro”, dijo al iniciar el clip.

“Pueden ver los pequeños brotes de acné en mi cara, mis labios están resecos porque me los estuve mordiendo toda la noche… Me desperté hace 20 minutos, ni siquiera me cepillé el pelo. Y me siento bien porque nunca he tenido miedo de mostrar mi verdadero yo”, agregó la intérprete de “WAP” .

Cardi B manifestó que se siente segura incluso cuando no está en pleno glamour, y criticó la mala costumbre que hay en redes sociales de intentar humillar a las mujeres cada vez que se sienten bien consigo mismas y tirar su autoestima al suelo.

“Toman fotos de videos de mí sin maquillaje cuando estoy en movimiento, y dicen cosas como: ‘Oh, vean a Cardi, se ve tan rara sin maquillaje’... ¡Esta soy yo sin maquillaje!”, enfatizó.

“Eso ya no funciona en mí, solo quiero canalizar que me siento cómoda en mi propia piel... Me siento increíble... Estoy muy bien, estoy feliz… Con esta cara, con maquillaje o no, estoy bien”, finalizó.

El post de Cardi B en Instagram tiene más de cuatro millones 350 mil “Me gusta” y si bien hay comentarios de personas que se burlan de ella, hay muchos más mensajes de sus fieles seguidores quienes aplaudieron sus palabras y la llenaron de halagos.





VIDEO RECOMENDADO

Cardi B homenajea a Camilo Sesto

Cardi B homenajea a Camilo Sesto