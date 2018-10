“Call me by your name”: Luca Guadagnino quiere como protagonista a Dakota Johnson en la secuela

Dakota Johnson y Luca Guadagnino están por estrenar el remake de Suspiria y quizás esta no sea la última película en la que se asocien, pues el director ha revelado que le gustaría contar con ella en la secuela de Call me by your name.

El deseo de Lucas Guadagnino no debería sorprender, ya que él dirigió la película ‘A Bigger Splash’ (2015), donde Dakota Johnson también es protagonista.

Cabe señalar que Luca Guadagnino ya tiene pensado el papel que le gustaría que Dakota Johson interpretara: se trata de la esposa de Oliver (Armie Hammer), según alegó en la entrevista con The New Yorker.

“Ella estaría muy bien para ser la esposa del personaje de Armie Hammer, con quien tendría 5 hijos. Sería una especie de mujer provocativa de Nueva Inglaterra”, sentenció el director Luca Guadagnino en referencia a Dakota Johnson.

Sin embargo, el director de la secuela aún no está seguro del nombre que tendrá su nueva película, pues reconoce que “No puede ser ‘Call me by your name 2’”; por ello Lucas Guadagnino expresó que el título es una de sus principales preocupaciones.



