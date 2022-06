Luego de casi una década juntos, la agrupación musical surcoreana, BTS, anunció que se tomarán una pausa prolongada, en la cual no realizarán actividades, por un tiempo indeterminado. Esto con el objetivo de crecer como artistas individualmente.

Así lo comunicaron en un evento anual que realizan por su aniversario, llamado Festa, una cena que llevan a cabo en honor a su debut, en el 13 de junio del lejano año 2013.

Según destacaron los propios integrantes, el objetivo de este receso es crecer individualmente en la industria de la música, pues desean desarrollar sus proyectos personales.

La razón detrás de la separación

Según explicó el líder, Kim Namjoon, más conocido como RM, el tiempo que se toman también es para pensar en su futuro, indicando además que es complicado lidiar con la exigencia de la industria del k-pop.

“Siempre pensé que BTS era diferente de otros grupos, pero el problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y haciendo cosas”, dijo.

“Después de que me despierto en las mañanas y me maquillan, no queda tiempo para crecer. Y no se trata solo de música y trabajo, he cambiado como ser humano en los últimos 10 años. Así que necesito pensar y tener tiempo para mí, para que estos pensamientos puedan madurar y convertirse en algo únicamente mío”, añadió.

Según explicó RM, el tiempo para madurar es algo que no se le proporciona a cada uno de los integrantes del grupo, resaltando que todos requieren tiempo para sus propios proyectos personales.

“No tengo tiempo para pensar. Necesito saber quién soy, qué tipo de grupo es BTS. Necesito saber por qué estoy aquí, qué significan para mí los demás integrantes, el camino que vamos a tomar como grupo (…) En algún punto, ya no estaba seguro de qué tipo de grupo éramos. Para mí fue difícil no saber qué íbamos a hacer como grupo de ahora en adelante. No sé qué dirección debe tomar el grupo”, contó.

La agrupación BTS llevaba 9 años trabajando y el pasado lunes anunciaron su separación. Foto: AFP

Sin rumbo

Asimismo, Namjoom admitió sentirse atrapado en el rol que tomó dentro del grupo, algo que no le permitía explorar otras facetas como artista, así como desarrollar otras cualidades propias.

“En este momento, hemos perdido nuestro rumbo, y solamente quiero tomarme un tiempo para pensar, y después regresar. Pero eso se siente como una falta de respeto a nuestros fans y como que estoy decepcionándolos. Logramos todo esto gracias a nuestros fans, pero no estamos a la altura de sus expectativas”, relató.

Una decisión difícil

Asimismo, el resto de integrantes también hablaron sobre cómo se sentían respecto, y se les vio notablemente afectados por la decisión que tomaron y cómo repercutiría en sus fans. Sin embargo, aceptaron que esta separación era en parte necesaria para sus carreras.

El integrante conocido como V detalló al respecto: “Yo creo que la mayoría de los fans apoyarán la música que hagamos y el camino que sigamos. Para nosotros es inevitable pensar en nuestros fans, pensar en qué tipo de artistas seremos para nuestros fans”.

“Siempre hemos pensado en ellos y ahora es cuando pensamos en qué artistas queremos ser para los fans, por eso es que estamos pasando un momento difícil”, completó Jimin.

“Estamos intentado encontrar nuestra identidad, por eso estamos exhaustos y necesitamos más tiempo. En verdad los fans nos conocen y nosotros conocemos a los fans. Tenemos muchas cosas que contarles y transmitirles”, agregó.

Los integrantes del aclamado grupo admitieron sentirse culpables en parte, pues saben que esto afectará a las ARMYS, quienes los siguen desde sus inicios hace nueve años.

“Nos sentimos muy mal diciéndoles que estamos exhaustos”, explicó Jimin.





El grupo de k-pop inició el 13 de junio de 2013 y en su noveno año, anunciaron su separación. | Foto: BTS / Facebook

Una rutina que se volvió dolorosa

Según explicó Suga, la situación se volvió muy complicada y dolorosa, más aún respecto a escribir las letras para los hits que buscaban destacar para los fans, admitiendo que le costaba mucho escribir las letras de las canciones para el grupo musical.

“Lo más difícil es escribir las letras, por eso no salen, no tenemos nada que contar. Tengo que hablar sobre lo que siento y lo que quiero, pero todo es muy forzado. Tengo que satisfacer a las personas para que lo escuchen, y eso es muy doloroso”, contó un notablemente afectado Suga.

Los integrantes de la agrupación se vieron afectados por la decisión, pero admitieron que era necesaria para sus carreras. (Foto: BANGTANTV / YouTube)

“Es diferente escribir ahora que hace siete u ocho años, en esa época tenía muchas cosas que contar, pero no la habilidad suficiente, y ahora no tengo nada que contar, ya no sé qué decir”, admitió entre lágrimas el vocalista de la agrupación.

En ese sentido, el líder de la agrupación, RM, admitió que llegó un punto en el cual pensaba más enfocado en el grupo que individualmente, incluso poniendo sobre su opinión la postura del grupo.

“Como hago muchas entrevistas y escribo muchas letras, llegó un momento en que pensé “esta es mi opinión, pero ¿el grupo piensa lo mismo?”. Pienso mucho en eso, “es mi opinión pero no sé si tengo derecho a decirlo” y llegó un momento en el que empecé a sentir remordimiento”, aseguró RM.

Los artistas hicieron el anuncio durante el BTS FESTA dinner 2022 (Foto: BANGTANTV / YouTube)

