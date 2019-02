Pink será homenajeada en los BRIT Awards 2019 por su destacada contribución a la música

Pink será homenajeada por su destacada contribución a la música en los BRIT Awards 2019 y se convertirá en la primera cantante y compositora internacional en recibir el premio, según anunciaron los organizadores de los galardones británicos anuales a la música pop.

De esta forma, la ganadora de tres premios Grammy conocida por éxitos como "Raise Your Glass", "Just Like a Pill" y "What About Us", se unirá a la larga lista de músicos que han recibido el galardón como David Bowie, Elton John, Queen y las Spice Girls.

Por su parte, Pink se pronunció a través de un comunicado en el que indicó: “Desde el inicio de mi carrera, los seguidores británicos han sido de los más intensos y leales del mundo (…) Me siento honrada de recibir este premio y de estar en compañía de un grupo ilustre de íconos británicos”.

Pink, quien ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo desde el lanzamiento de su álbum debut en 2000, también cerrará el show en el evento que se celebrará el próximo 20 de febrero en Londres.

Anne-Marie, Dua Lipa, Jess Glynne, Liam Payne, Rita Ora, Drake, Eminem, Shawn Mendes, Travis Scott, Ariana Grande, Camila Cabello,Cardi B, son algunos de los cantantes que se encuentran entre los nominados para los premios de este año.