Karol G continúa generando opiniones en el mundo entero tras alzar su voz para promover la autoaceptación y rechazar el abuso de edición en fotos. Esta vez, la cantante colombiana volvió a enviar un contundente mensaje sobre este tema durante su presentación en ‘Saturday Night Live’.

La artista dejó con la boca abierta a más de uno al aparecer en el programa estadounidense con un look completamente diferente, y es que decidió decirle adiós al cabello rojo para lucir un tono rosa pálido al estilo de una Barbie.

La popular ‘Bichota’ además decidió usar una de sus prendas para enviar un potente mensaje contra el abuso de retoques digitales y el uso de herramientas como el Photoshop.

¿Por qué Karol G arremetió contra la revista GQ?

A través de un comunicado, la intérprete de “Provenza” mostró su indignación por la edición excesiva de su imagen y calificó el hecho como una falta de respeto hacia ella y todas las mujeres.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural”, cuestionó la famosa cantante.

La ex de Anuel AA también narró que pudo ver sus fotos antes de que fueran publicadas, y aunque expresó su malestar en ese momento, los editores hicieron caso omiso a su solicitud y utilizaron las imágenes excesivamente retocadas.

“Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada”, aseveró Karol G.