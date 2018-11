La película “Avengers 4” estrenará a mediados del próximo año; sin embargo, se siguen revelando nuevos detalles de lo que será esta nueva entrega de la cinta de superhéroes y su pelea contra ‘Thanos’.

En la última película, ‘Thanos’ logra su propósito y elimina a la mitad de habitantes del universo, con ellos, también desaparece a algunos superhéroes, pero no a todos.

En esta oportunidad, la actriz Letitia Wright, quien dio vida a ‘Shuri’, confirmó que su personaje no fue eliminado con el chasquido de dedos de ‘Thanos’ y que sí estará en la nueva entrega de ‘Avengers’.

Según el portal Deadline, donde se confirma que Wright actuará al lado de John Boyega en “Hold Back the Stars”, la actriz “repetirá (su papel de Shuri) en la secuela de ' Black Phanter' y también habría terminado de rodar la película ‘Avengers’”.

Para algunos fanáticos de Marvel, esta sería una sorpresa porque tras el letal ataque de ‘Thanos’, en la última película de ‘Avengers’, no se sabía el futuro de algunos personajes que no vuelven a aparecer.

Tras esta noticia, los seguidores del UCM empezaron a cuestionar cuál será el rol de ‘ Shuri’ en las nuevas películas. Algunos creen que tras la desaparición del rey T’challa, el personaje de Letitia Wright asumiría como la nueva ‘Pantera negra’.

Esto no lo sabremos hasta el estreno de “Avengers 4” en mayo del próximo año. Antes estrenará "Capitana Marvel" en marzo de 2019 y posteriormente estrenará “Spiderman: Far From Home” en julio del próximo año.