Austin Palao llegó a República Dominicana para asistir a los Premios Heat, a pesar de encontrarse en proceso de recuperación tras una reciente cirugía de rodilla. El artista, quien se movilizó con ayuda de muletas, fue abordado por los medios y aclaró los rumores sobre una supuesta crisis de pareja con Flavia Laos.

Durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Heat, Palao aseguró que el premio lo tomó por sorpresa y no pensaba asistir a la ceremonia celebrada en Punta Cana.

“De verdad que no pensaba venir, pues hace unos días me operé la rodilla, pero aquí en los Heat me han apoyado, es una gran plataforma y estoy contento de estar acá. La verdad fue una sorpresa (ganar), pues me enteré por redes”, dijo.

Además, el exchico reality aclaró que no existe ninguna crisis en su relación con la influencer. El cantante explicó que la ausencia de Flavia en el evento se debió a compromisos profesionales previamente establecidos, lo que le impidió acompañarlo en esta ocasión especial.

“Tuvo algunos compromisos, me hubiese encantado que venga. Siempre trato de mantener mi relación bajo llave, creo que es la mejor forma de cuidar algo que te importa, pero todo está muy bien” , aseguró.





