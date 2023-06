Un equipo de ‘América Espectáculos’ puso en serios aprietos a Tilsa Lozano, esto luego de pedirle su opinión sobre la celebración por los 21 años de matrimonio del ‘Loco’ Vargas y su esposa Blanca Rodríguez.

Lejos de evadir la pregunta, la modelo y empresaria sorprendió a más de uno al felicitar a la pareja por su aniversario de bodas. “Nada, felicidades ”, respondió la exjurado de ‘El Gran Show’ para luego estallar de risa.

Como se sabe, Tilsa Lozano fue señalada durante años como la tercera en discordia en el matrimonio del exfutbolista. Ella misma se encargó de confirmar que tuvo un romance con el expelotero en el desaparecido programa ‘El valor de la verdad’, aunque dijo que ella también fue engañada.

Niega crisis en su relación:

La modelo también descartó tener una crisis amorosa con su esposo Jackson Mora y explicó que no lo acompaña en sus viajes al exterior porque tiene que cumplir sus responsabilidades como madre.

“No me puedo subir a todos los aviones que él se va. No, yo tengo hijos. Por cada viaje de Jackson, me mandan un divorcio (refiriéndose a las críticas). Yo no puedo ir a todos los viajes, tengo hijos que cuidar”, enfatizó.





