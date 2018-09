Rompió su silencio. Asia Argento habló por primera vez sobre su relación con el fallecido chef y presentador de CNN Anthony Bourdain, en una emotiva entrevista que ofreció a Daily Mail.

Asia Argento, quien hace poco fue acusada por de abuso sexual por Jimmy Bennett, aseguró que no debe ser culpada de la muerte de Anthony Bourdain, pues su relación era muy diferente a los que demás piensan.

“La gente dice que lo asesiné. Dicen que lo maté. Pero entiendo que el mundo necesita encontrar una razón. Me gustaría encontrar una razón también. Yo no lo tengo. Tal vez sentiría algo de consuelo al pensar que algo sucedió”, indicó entre lágrimas.

Asia Argento confesó que se sintió enojada cuando se enteró del suicidio de Anthony Bourdain e indicó que ese sentimiento la “mantuvo viva porque si no la desesperación no tiene fin, no hay fin”.

De otro lado, Asia Argento habló sobre las imágenes que salieron en la prensa, donde se mostraba abrazando y besando al periodista Hugo Clement, tres días antes de que Anthony Bourdain se suicidara.

“Yo lo engañaba. Él también me engañaba a mí. Para nosotros no suponía un problema”, manifestó y aclaró que si regresó a trabajar en ‘The X Factor’ poco después de la muerte de su pareja es porque “tenía una sola opción: ir a trabajar o nunca levantarse”.

“Durante las horas que estuve en el escenario, simplemente escuchaba la música, y a estos artistas que estaban poniendo sus sueños en el escenario y me concentraba en eso y no en mi corazón roto. Y funcionó. Literalmente salvó mi vida y por eso siempre estaré agradecida”, comentó.

Asia Argento refirió que de lo que sí se siente culpable es en no ver el sufrimiento que guardaba Anthony Bourdain a tiempo: “Lo que sí me duele es que tenía tanto dolor dentro de él y no lo compartía. No lo vi. Y por eso me sentiré culpable por el resto de mi vida”.