Miguel Bosé se separó de Nacho Palau, y tras la mediática ruptura, se revelan sorprendentes detalles en torno a la manutención que el cantante otorgaba al escultor español para la crianza de sus cuatro pequeños hijos.

El monto ascendería a 10 mil euros, según dio a conocer el programa Ventaneando. Fue en 2011 que Bosé dio a conocer que era padre de Diego y Tadeo. Dos años después, llegarían Ivo y Telmo, hijos biológicos de Palau.

Nadie iba a presagiar que el cantante y su ex novio se iban a separar tras 26 años de relación ininterrumpida.

“Se acabó. Ya no podré acariciar a mis hijos. Ya no podré ser igual. Ya nunca más podré volar” , escribió Bosé solo un día después de su separación no solo de Palau sino también de sus otros dos hijos.

GUERRA JUDICIAL CON BOSÉ



“Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y como quiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”. Así, Nacho Palau le declaró la guerra judicial a Bosé.

