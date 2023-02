Anuel AA y Yailin La Más Viral han terminado después de un año juntos y casi ocho meses de matrimonio. El hecho fue confirmado por el propio artista puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram , donde por primera vez aclaró que no está con la futura madre de su hija Cattleya, quien está a dos meses de nacer.

A pesar de su separación, los artistas tendrían una buena y cordial relación, a juzgar por las tiernas palabras que le dedicó el reguetonero a la cantante dominicana, a quien considerara su “familia” por la hija que viene en camino.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que esté embarazada y podríamos estar juntos formando una familia bajo el mismo techo, pero por cosas no estamos juntos”, anunció Anuel AA.

“República Dominicana apoyen a Yailin. Ella está trabajando por su música. Siempre va a ser mi familia”, agregó, animando así a todos sus fanáticos a seguir apoyando a la joven de 20 años.

El artista aseguró que no revelará los motivos de su ruptura. “No vamos a estar hablando y haciendo un circo”, comentó durante su transmisión en Instagram.

INFO ‼️‼️



Anuel comenta que ya no está con Yailin y está soltero 💔💔#Anuel #YailinLaMasViral pic.twitter.com/jukzwvlaYY — Sυρєяηєηαѕ Fм 🌸🫧🌵 (@LasSuperNenasFM) February 9, 2023

Finalmente, el reguetonero recalcó a sus seguidores sobre relación con la madre de su hija. “Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya. Yailín es la madre de mi hija, ¿entiendes lo que te digo?, mira no estoy con ella, pero es la madre de mi hija”, manifestó.

