El mundo de la gastronomía recibió una noticia que ha conmovido al sector, el reconocido chef Anthony Bourdain falleció hoy en Francia. El también presentador se suicidó en su habitación.

Bourdain amaba la cocina y la aventura pero sobre todo era un trotamundo, fue así que visitó nuestro país en más de una oportunidad. Durante una de esas visitas conoció a la periodista Bibiana Melzi , quién hoy recordó en una extensa publicación cómo disfrutó el chef sus días en el Perú.

A continuación el texto de la periodista:

"Te conocí en el 2005. Tenías un carácter especial. Eras directo y honesto. Eso me gustó. No te andabas con huevadas. What you see is what you get. No te gustaba sonreír hipócritamente ante nadie. Cuando sonreías era con honestidad. Cuando te caía bien alguien, igual. Así honesta era también tu sensibilidad. Dos fueron los requisitos de la Producción antes de venir a filmar, en realidad eran condiciones tuyas: nada de locaciones relacionados con religión y tampoco high end restaurants. Detestabas los conflictos, confrontaciones que la religión causa. Y sobre los restaurantes high end o fichos, en países como el nuestro sabías que no reflejan la gastronomía de un país, a diferencia de los puestos de comida callejera, mercados o restaurantes menos ostentosos y tradicionales. La comida era un pretexto para conocer a un país y su gente; nuestras alegrías, placeres desafios, pesares, sueños y aspiraciones. En los 15 días que viajamos por el Perú sentí que nuestro país te tocó , lo sentiste de una manera especial por eso hablaste del enlightment que habías sentido, el Perú inspirador y revelador que fue nuestro viaje por el Perú. Tal vez fue porque comenzamos por la selva peruana, por Infierno, una comunidad ubicada en Puerto Maldonado y aquí, entre muchas pequeñas aventuras que pasamos, conociste a un agricultor que trabajaba semanas, incluso meses para limpiar su parcela de tierra para sembrar yuca, yuca que luego vendía por centavos. Viste las contradicciones y a pesar de todo sentiste la felicidad y generosidad de nuestra gente en primera persona. Veías cada país en su verdadera dimensión a través de su comida, porque la gastronomía era solo el pretexto para conocer nuestro verdadero rostro . Te abrazo querido Tony . 'Sit tibi terra levis'

La periodista también compartió fotos del paso de Bourdain por el interior del Perú.

Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi)

"Guardo esta dedicatoria hoy con más cariño y agradecimiento que esa noche del 2005. Qué buena producción tuvimos y siento de corazón que el Perú, en tu primera visita, te tocó de una manera especial. Descansa en paz querido Tony", escribió la periodista.

Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi)

Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi)

Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi) Periodista recuerda cómo disfrutó Anthony Bourdain sus días en el Perú. (Facebook Bibiana Melzi)