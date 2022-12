Anahí, exintegrante de la agrupación RBD, y su esposo Manuel Velasco Coello unieron fuerzas para contratar a una neumóloga particular para que atienda al actor Andrés García, quien se encuentra delicado de salud.

El reconocido actor de telenovelas mexicanas recurrió a su perfil de Instagram para expresar su gratitud a su amiga y colega por el apoyo.

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”, indicó.

Además, García tuvo palabras para sus seguidores, quienes le han expresado apoyo a través de las redes sociales.

“También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuando me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes”, dijo.

Anahí no ajena al mensaje gratitud de Andrés García y le respondió con un mensaje a través de la sección comentarios de la red social, donde recalcó que el actor la apoyó cuando ella estaba mal durante su adolescencia.

“Te adoro con todo mi corazón. Tú sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. En esta vida hay que tener buena memoria y nunca olvidar quien fue bueno contigo. Si la gente supiera realmente todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia sabrían toda la gratitud qué hay en mi corazón”, contó Anahí.

“Ahora me toca a mi y todo lo que esté en mis manos lo haré siempre. Mi familia te ama por que conocen perfectamente la historia. Aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado”, finalizó.