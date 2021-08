La actriz venezolana Alicia Machado envió su apoyo a Frida Sofía por la denuncia a su abuelo Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado de ella cuando era menor de edad.

En el programa “Despierta América” de Univisión, Machado habló de la estima que siente hacia la hija de Alejandra Guzmán. “Me parece una niña linda, una niña buena”, sentenció.

Es así que la ex Reina de Belleza reveló haber contado una situación similar. “Yo la entiendo profundamente. Desafortunadamente, yo también estuve en algún momento de mi vida expuesta de una manera muy difícil, de no tener credibilidad... sufrí acoso, sufrí de maltrato, y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio en mi vida, a nivel público, no a nivel familiar ni personal”, relató.

Machado señaló que vivió este difícil momento a los 18 años y que ahora a sus 43, ha superado esta etapa. “El daño emocional que una mujer sufre es mucho más cuestionable que el daño emocional que un hombre causa”, sentenció.

“Sabe que yo la apoyo, como dice su hashtag #FridaYoTeCreo. Creo que también estoy en todo mi derecho de que a veces veo cosas mediáticas que me brincan, como hay otras cosas que me hacen sentido”, concluyó.

Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán, presenta denuncia formal contra su abuelo y madre

Frida Sofía confirmó la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán y su madre, Alejandra Guzmán, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras acusar al primero de realizarle tocamientos indebidos cuando era niña. (Fuente América TV)