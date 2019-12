La actriz mexicana Sherlyn González hizo una revelación que sorprendió a todos, al anunciar que se encuentra viviendo la mejor etapa de su vida: será madre.

La joven aseguró que solo sus familiares más cercanos conocían la noticia y que están felices por su nueva etapa, comentó emocionada para la revista ¡Hola!

Además contó la manera en qué lleva su embarazo. «Ha sido un embarazo muy suave y dulce, como creo que será mi bebé».

¿Quién es el papá del bebé de Sherlyn?

La pregunta que se hicieron todos, tras conocerse la noticia, es quien sería el padre de su esperado hijo y aunque evitó dar el nombre, comentó que se encuentra muy contenta con su actual situación sentimental, y que la acompaña un hombre que la engríe.

«Me consiente mucho, me manda flores, me apapacha, es muy inteligente y creo que no hay nada más lindo que te consientan el cerebro porque lo demás te lo consiente quien sea», comentó.

«Mi corazón está lleno de amor, de ilusión y de agradecimiento con Dios, con mi familia, mis amigos, con los medios de comunicación y con todos usted mis amores que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño», agregó Sherlyn.

Cabe destacar que tuvo una relación muy estable con Francisco Zea, con quien incluso había planes de boda y también fue novia de José Luis, cantante de Río Roma.