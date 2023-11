El actor mexicano Sebastián Ligarde llamó la atención de los espectadores tras hablar, en sus redes sociales, sobre su batalla contra la depresión. Tras enterarse que padece cáncer de colon; se dio cuenta de que era de vital importancia hablar con mayor profundidad acerca de la salud mental, e intentar concientizar a la población de ello.

Subió un video a su cuenta de Instagram detallando el peligro que presenta la depresión en las personas, anunciado acerca del alto número de adolescentes vulnerables que se quitan la vida a causa de esta enfermedad (cerca del 20%). Llegó a diferenciarlos, entre estados de ansiedad, la angustia, o la misma depresión.

“La salud mental es algo muy delicado, ya que empieza a desarrollar sin que te des cuenta.” comenta el actor. “Te acomodas a lo incómodo.”

En el programa mexicano de televisión De Primera Mano, llegó a hablar más a fondo del tema: “Cuando subes algo [a las redes sociales] te das cuenta de la importancia de tu plataforma y que no se trata de vanidades y cosas de nada más de ego; sino hay que tomar esa responsabilidad por los cuernos, como dicen. Y si voy a decir algo, que sea transcendental, que, de alguna manera, le enseñe algo al público”, comentó el actor. “Sufrí una depresión tan severa que perdí como 30 kilos de peso. No sabía que a la gente deprimida le podía dar anorexia y también perdí el interés en tomar líquidos. Estaba listo para el hospital”.

Pero Ligarde llegó a explicar cómo pudo salir de esa situación: “Me sacó de la depresión una excesiva carga de trabajo”, respondió. “Estaba dedicado 18, 19 horas a la telenovela que estuve grabando en Perú. Y, como acto de milagro, tanta participación significó sanación para mí. Es muy importante no medicarse. Hay que medicarse con médicos porque hay muchos tipos de antidepresivos”.

Pero el actor comenta que esta no sería la primera vez que sufre un cuadro deprimente: “Estoy bien, ahora. Estuve deprimido; pero es la segunda vez en mi vida que he estado deprimido”, explicó. “Lo estuve a los 17 años con un intento de suicidio. Con la depresión, que tuve hace un año, también esa idea pasaba por mi cabeza. Es muy delicado y por eso me siento ahorita en una posición para poder hablar abiertamente acerca de lo que he pasado en mi vida”, detalla.

Pero el actor desea lo mejor para todos. También rogó a aquellos que padecieran malestares mentales que busquen ayuda de profesionales; con particular alerta en los adolescentes. “Las enfermedades mentales no se notan”, dice el actor, por el recomienda tomar las precauciones necesarias.