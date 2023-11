Kiara Fuentes, cuñada de Paolo Hurtado que ha cobrado protagonismo desde que se enfrentó a Jossmery Toledo en un centro comercial, vuelve a desatar polémica al exponer chats íntimos que serían entre la expolicía y el futbolista, según dio a conocer Rodrigo González.

El popular ‘Peluchín’ informó en su programa que la hermana de Rosa Fuentes hizo público conversaciones de alto voltaje donde presuntamente la exchica reality le pide al ‘Caballito’ tener intimidad.

Ante ello, el conductor de espectáculos no dudó en arremeter en contra de la joven al considerar que está exponiendo conversaciones íntimas para seguir limpiar la imagen del pelotero.

“ Esta señora ya no sabe qué hacer, entonces empieza a disparar chats privados, donde una persona le pide a otra tener intimidad y otra no quiere, pero eso ya no quita que tu cuñado (Paolo Hurtado) sí quiso en su momento, ya sabemos ”, manifestó.

MIRA: Scarlet Johansson demanda a empresa de IA que usa su imagen para un anuncio

El compañero de Gigi Mitre también lanzó fuertes críticas contra Paolo Hurtado por darle acceso a su cuñada a sus conversaciones privadas, las cuáles dejan mal parada a Jossmery Toledo.

“Qué bajeza, es que tú pienses que con eso vas a ganar algo de terreno y qué tal marica el que te los da (los chats)”, sentenció Rodrigo González.

Cabe señalar que Kiara Fuentes decidió borrar las conversaciones de alto voltaje que expuso en sus historias de Instagram.