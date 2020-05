El actor cómico del recordado programa ‘Risas y Salsa’, Guillermo Effio Ubillus, más conocido como el ‘Feo Campos’, sigue delicado de salud. Así lo reveló su esposa, Julia Quispe.

A pesar de que el año pasado recibió una pensión de gracia luego de pedir insistentemente apoyo al Estado, el cómico de 92 años necesita ayuda para sus alimentos y medicinas.

“Estoy preocupada porque Guillermo se ha hecho una herida en la pierna izquierda y la tiene hinchada, se raspó con la silla de ruedas y no puedo llevarlo a ningún lado por la cuarentena. Llamé a Padomi y me dijeron que no podían venir por el contagio”, dijo su pareja al diario Karibeña

“Ahorita estamos sobreviviendo con su pensión de gracia, pero no me alcanza porque gastamos en medicinas. Les pido que nos traigan víveres y que le compren su medicina. Él necesita tomar Glemaz y Trayenta que es para su diabetes", agregó.

Guillermo Campos fue homenajeado por el programa "Fábrica de sueños"

Su esposa Julia Quispe también contó que Guillermo Campos no puede dormir debido a que se ahoga por el asma.

“Cuando él cumplió 70 años comenzó a atacarle el asma. Actualmente ya no puede dormir en la cama, duerme en un sillón porque se ahoga, hay que echarle aire. Ha estado bajando de peso porque está preocupado por nuestra situación económica, no quería comer”, sostuvo.

ESPOSA TIENE CÁNCER

La situación que pasa esta pareja es bastante crítica. Doña Julia también confesó que tiene cáncer de útero.

“Me detectaron y dijeron que tenía que hacerme 27 quimioterapias, pero no puedo someterme a eso porque tengo que cuidar a mi esposo, no hay quien lo vea. Sus hijos no se acuerdan de él y no lo llaman, pero voy a estar con él hasta el final, solo le pido a Dios que nos de mucha fuerza", mencionó.

A las personas solidarias que deseen apoyar a Guillermo Campos se pueden comunicar con su esposa Julia Quispe al número 999694372 o hacer algún depósito a la cuenta en soles de Scotiabank: 1110014378 que está a nombre de Guillermo Effio Ubillus.

