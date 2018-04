Katty Portella, más conocida como 'La Flor de Huaraz', y Carl Enslin, ' El gringo Karl ', eran una de las parejas más populares de la farándula local. Sin embargo, hoy, tras 10 años, su relación ha llegado su fin.

“Sí, es cierto que Carl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”, señaló la cantante folclórica.

En conversación con el diario Trome , Portella reveló el desconcertante motivo por el cual el sudafricano terminó su relación decidió terminar la relación.

"Werner (hermano Enslin) ha manipulado a mi esposo para que me deje y aclaro que no es soltero, como ha puesto en su Facebook, porque somos casados y tengo los papeles. Su hermano es promiscuo, le ha metido ideas. Le dijo a Carl que debe tener familia (hijos), pero para eso hay soluciones cuando hay verdadero amor (llora)", indicó la artista.

De acuerdo a la cantante, ambos intentaron tener hijos, pero ella tuvo problemas que no lo permitieron.

"Hubo mucha ilusión. Yo me casé con él a los 46 años, pero tenía dos miomas que me han impedido gestar, todo eso lo superamos. Lo cuidé cuando tuvo tuberculosis y otros problemas, no es justo esto. Sé que está sufriendo como yo, pero todo lo dejo en manos de Dios. Estoy deprimida, decepcionada, nunca me engañó, sino que es débil y se deja influenciar por ese envidioso. Está con la ‘cabeza caliente’ y encima me dejan sin mis cosas", agregó.

Además, 'La Flor de Huaraz' aseguró que 'El gringo Karl' se llevó su auto, entre otras pertenencias.

"Influenciado por el hermano se llevaron mi carro, el equipo de soldadura, la computadora, entre otras cosas, pero a pesar de ello lo perdonaría si regresa porque sé que me ama", resaltó.

RESPONDE EL GRINGO

A través de sus redes sociales, Carl Enslin se pronunció sobre la ruptura de su matrimonio.

“Mi intención no es herirla y no tuvimos problemas. Solo deseo tener una familia y rehacer mi vida. Ella es una buena persona y la seguiré queriendo como amiga... No he robado nada, solo me llevé lo que es mío. Ella se quedó con mucho más y no temo una denuncia”, aseveró en Facebook.