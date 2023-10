Giuseppe Benignini, mejor conocido en nuestro país como ‘El Principito’, vuelve a dar qué hablar tras pronunciarse sobre el supuesto romance clandestino que mantuvo con el maquillador Carlos Cacho mientras tenía una relación con Micheille Soifer.

El modelo decidió responderle a un usuario que le recordó que fue tildado de ser el ‘amante’ del estilista peruano. “Sí, señores (fui amante). Carlos Cacho tuvo razón, yo estuve con él. Ya que este tema ha generado tanta pasión, le gusta el morbo. Les voy a contar la historia”, respondió de forma irónica.

Tras ello, el ex de la ‘Michi’ recordó que conoció a Carlos Cacho en uno de los desfiles de moda del diseñador Richard Dulanto. Luego de ese primer encuentro, el estilista habría quedado impresionado con su figura.

“Luego de esa foto del 2018, Carlos Cacho comienza a seguirme en Instagram y a enviarme corazones, me comentaba las stories. Máximo cuatro o cinco veces le respondí, hablamos de lo más normal. Él dice que estuvo conmigo, pero muéstrame algo”, agregó.









El ‘Principito’ negó nuevamente haber tenido una relación con Carlos Cacho, sin embargo, confirmó que él le hizo ofrecimientos económicos con segundas intenciones.

“Yo de boca puedo estar con Shakira, pero muéstrame prueba, alguna conversación. Quien era intenso eras tú, quien me escribía, eras tú, quien me acosaba, eras tú, quien quería de todas las formas, eras tú. Me ofreciste dinero, ropa, que me iba a llevar a la tele. Entonces, esta es mi versión. Para todos que andan comentando que soy gay, estamos en el 2023, es mi vida, no es la de ustedes, si fuera gay, no tendría problemas en decirlo”, aseveró Giuseppe Benignini, quien anunció que ya tiene nueva pareja.









