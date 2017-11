La conductora Gisela Valcárcel será la invitada especial de 'El Reventonazo de la chola', programa que este sábado celebra su 10°mo aniversario.

Durante la entrevista, la conductora de ‘El gran show’ contará por primera vez quien fue la persona que se opuso a que se case con el ex futbolista, Roberto Martínez.

"Creo que nunca quiso que me case, se lo dijo a Roberto y lo dijo en plena boda", es un fragmento de las declaraciones que Gisela Valcárcel contará mañana.

Asimismo, la rubia recordará como fueron sus inicios y se reencontrará con muchos amigos en 'El reventonazo de la chola'. Asimismo, se sumarán a la celebración el periodista Federico Salazar y Rebeca Escribens, quienes participarán en el sketch ‘El callejón de la tía Zoila’.

"Mañana tenemos un programa especial porque la fecha lo amerita, son 10 años, algo que no es fácil de cumplir. A pesar que hemos tenido harta competencia, hemos salido adelante, teniendo la preferencia del televidente quienes nos brindan su incondicional apoyo. Les sugiero que no se pierdan el programa, porque le he realizado unas sorpresas a Gisela y como dicen que estuvo pidiendo que le regalen un helicóptero por su aniversario, nosotros se lo hemos regalado", manifestó la popular 'Chola Chabuca'.