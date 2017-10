Gisela Valcárcel desmintió a Rodrigo González 'Peluchín', quien aseguró que su ausencia de 'Reyes del show' se debió a una "pataleta" porque América TV no le habría aprobado el presupuesto para la celebración de sus 30 años en la televisión.

“¿Se imaginan que yo haga una pataleta a mi propia productora? Yo soy la que produce el programa. Soy la persona que se pone al frente. ¡Cuánta mentira se puede decir frescamente!”, señaló la animadora en su cuenta oficial de Facebook.

“Lo aclaro porque me da pena que a las personas se las coja por bobos”, agregó y reiteró que su alejamiento se dio a causa de un viaje que tenía proyecto al lado de su madre.

“Tengo contratos firmados desde marzo en donde se acuerda que tres sábados no hay programa. Estaba firmado con los anunciantes y participantes. No hay nada oscuro”, expresó la conductora.

Fastidiada por los rumores, la presentadora de 'El gran show' insistió que “no puedo hacer ninguna pataleta. No he pedido nada para este sábado porque hace varias semanas se sabía que yo no salía. Lo pusimos así desde marzo”.

"Yo me hacía un homenaje"

La rubia animadora agradeció a América Televisión por tenerla en sus filas e indicó que “si yo hubiera querido que me hagan un homenaje me lo hacía yo y llamaba a todos mis amigos, me hubiera encantado hace una celebración de esas, pero no es lo que yo quería. Este año me senté a hablar con el canal, les pedí que no. Me parece que yo debería celebrarles a ustedes”.