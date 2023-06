Hablará para defenderse. La exfinalista del Miss Perú 2023, Gianella Rázuri, habló con un reportero de ‘Amor y Fuego’ para referirse al pasado ‘ampay’ que protagonizó con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Según la modelo, las críticas afectaron su salud emocional, pues considera que las imágenes expuestas por el programa ‘Magaly TV La Firme’ no demostraban nada.

“No han encontrado un ampay besándome o algo para que empiecen a atacar y me he llevado la peor parte”, cuestionó Rázuri, quien no pudo evitar las lágrimas.