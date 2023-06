Luego de la polémica entre Pedro Aquino y Jessy Kate, el popular ’Melcochita’ le aconsejó velar por su familia y, fiel a su estilo, lo llamó poco agraciado al expresar que el futbolista “no llega ni a un pejerrey”.

“Que cuide a su familia, que es lo más sagrado que se tiene. No creo que las mujeres se le acerquen porque es bonito, así que piense primero en su esposa e hijos, y siga enfocado en el deporte”, dijo a Trome.

Como se recuerda, la semana pasada, la cantante Jessy Kate dio una entrevista al mismo medio, donde reveló que el jugador de la selección peruana la invitaba a salir. Mostró como prueba las conversaciones de Instagram entre ella y el futbolista.

Ante esto, Melcochita sostuvo que lo único que Jessy busca es llamar la atención. “Ella ya salió en los titulares de los periódicos, televisión, redes. Creo que la señorita debería enfocarse en su carrera sin hacer escándalos”, enfatizó.

¿Qué hizo Aquino?

Luego del ampay, Jessy conversó con las cámaras de Magaly para contar su versión y, en un momento, el reportero se dio cuenta de que Pedro le había escrito. “Yo confié en ti”, era el mensaje que mando y que Pedro eliminó posteriormente.

Al rato, ella se percató de que no solo borró el mensaje, sino que la había bloqueado. “¡No! Me parece que me ha bloqueado, se ha enojado, uy, me bloqueó”, dijo la cumbiambera.





