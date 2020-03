Ante las más de 10 denuncias por acoso sexual difundidas en redes sociales en su contra, el actor Gerardo Zamora, se pronunció y aseguró que el no es el autor de dichas conversaciones.

El actor recordado por su protagónico en que ‘Qué buena raza’ informó que sufrió una “clonación” de sus redes sociales.

“Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso, informo que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos”, sostuvo Zamora.

Gerardo Zamora hizo un llamado para que no se dejen engañar por los perfiles falsos e informó que incluso en el 2018 hizo la denuncia correspondiente al enterarse de la existencia de varias cuentas bajo su nombre.

“Aclaro también, que hice la denuncia respectiva, en 2018. Además de múltiples accesos no autorizados a mi perfil. Pido que no se dejen engañar por perfiles falsos que lo único que buscan es desacreditarme. Jamás imaginé estar inmerso en una situación como esta y comprobar la maldad con la que actúan estos hackers”, aseguró el actor peruano.

DENUNCIADO POR MÁS DE 1O MUJERES

En redes sociales se difundieron diversas conversaciones en las que presuntamente el actor les insistía a 10 mujeres para verlas en reiteradas oportunidades.