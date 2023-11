Sin resentimientos. La cantante Flavia Laos sorprendió al referirse por primera vez a Luciana Fuster, actual pareja de su exnovio Patricio Parodi, con quien tuvo un largo romance. Sin embargo, la también actriz resaltó el esfuerzo de la peruana en el certamen de belleza ‘Miss Grand Internacional’.

“Cuando alguien se pone la camiseta del Perú hay que aplaudirlo. Cuando lo hace bien tiene mérito porque es un super esfuerzo”, expresó la modelo durante una conversación con Trome.

Resaltó el esfuerzo de la peruana que viene triunfando en Vietnam, pero también le dio mérito a otros peruanos, quienes muchas veces son minimizados por sus propios compatriotas.

“Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestros compatriotas que nos están representando en el extranjero. Está Nicola, Milett, Pato Quiñones, yo, Luciana, Christian Pacheco (ganó la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos), entre otros, que quizás no tienen la pantalla y no se habla de eso, pero hay que darles el reconocimiento. Me refiero en general, si no te cae bien hay que apoyar igual. Hablo en general”, añadió Laos, quien actualmente mantiene una relación con Austin Palao, chico reality que también fue pareja de Luciana Fuster.

