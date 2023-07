Abel Lobatón volvió a aparecer en un programa de espectáculos esta tarde y someterse a un cambio de look para imitar a ken, el personaje de la película Barbie. No obstante, el resultado llamó la atención de más de uno por no ser el esperado y causando risas de sus compañeros, sin embargo el exfutbolista demostró personalidad.

Esta tarde, se vivió un momento divertido en el programa conducido por María Pía Copello debido a que en un segmento del conocido programa ‘Mande quien Mande’ presentará un concurso para descubrir al Ken de la vida real en medio del estreno de la película y uno de los participantes fue el exfutbolista Abel Lobatón quien se robó el show.

Finalmente, Lobatón demostró tener seguridad y actitud ante las críticas y comentarios al lucir un traje tan atrevido.

“Soy un Ken chalaco. (Sobre su rubio) Está un poquito difícil, el chocolate no va con la vainilla”, comentó entre risas.

