Tras el nacimiento de su primera hija, Samahara Lobatón, utilizó su cuenta de Instagram para contar los detalles de lo que pasó durante el nacimiento de su hija.

“Voy a contarles cómo fue mi parto y cómo sentí que estaba en trabajo de parto, cómo fue que terminó porque en realidad no terminó como esperaba”, inicia diciendo la hija de Melissa Klug.

La hija de Abel Lobatón empezó con fuertes dolores el pasado miércoles por lo que alertó a su pareja, e inmediatamente llamaron a su médico. “Me dolía bastante la espalda, la barriga la tenía dura. No sabía si eran contracciones falsas o de verdad estaba entrando en trabajo de parto. Tomé lonche en la casa de la abuela de Youna, vine a mi casa, me eché y cuando Youna vino del trabajo le dije ‘me siento mal de verdad’”, cuenta Samahara.

El doctor les indicó que acudieran cuanto antes a la clínica. “No tenía hecha mi maleta, estaba hecha un manojo de nervios, me dolía todo, quería morirme”, cuenta la joven.

Debido a algunas complicaciones, Samahara debió someterse a una cesárea. “A las 10 a.m. la bebe comenzó a disminuir su frecuencia cardiaca así que tenía que hacerme sí o sí una cesárea de emergencia porque la bebe ya no aguantaba más”, reveló. También indicó que su bebé no nació con el peso adecuado, pero aún así no fue necesario trasladarla a una incubadora.

