Esta mañana, la animadora infantil Fabianne Hayashida compartió un extenso mensaje con el que espera explicar lo que ha ocurrido en los últimos días tras anunciar su divorcio con Mario Rangel, con quien mantuvo un matrimonio de dos años.

“Me han dicho que no lo haga, lo pensé mucho y no sé si subir esto, pero lo hago por sus miles de mensajes hermosos y para que entiendan un poco más lo que implica el proceso”, empezó diciendo en su comunicado.

“Ayer estaban ya los papeles listo para efectuarse formalmente el divorcio , donde ya puedes comprar cosas separadas, rehacer tu vida, pero en el DNI sale en 3 meses, pero el divorcio efectuado por un notario ya está. Nadie habla de eso, de cada hoja que se va firmando (son miles), las primeras son relajadas y de pronto vienen las de el divorcio”, explicó la exchica reality.

Aclaró que los mensajes que ha publicado en los últimos días se deben a sus inestabilidad emocional que ha venido sobrellevando a raíz de su separación.

“La pena que te aborda es interminable en esos momentos, te cuestionas y te preguntas todo y claro está que es inevitable no llorar, no derrumbarte conforme vas firmando cada papel, donde dejas atrás cada sueño que algún día tuviste. Hoy suelto este capítulo, me perdono, perdono y dejo de cuestionar cualquier cosa que pase por mi cabeza, Es duro, doloroso, un poco traumático y muy triste”, expresó Hayashida.

Dijo entender a quienes no comprenden su cambios de humor, pero aseguró que tendrá una mejor actitud para sus seguidores.

Aunque compartió su sentir, no reveló los motivos por los que se encuentra decepcionada de Rangel. Afirmó que esta será la última vez que hablará del tema, pues es algo que le afecta y no es la imagen que quiere mostrar ante sus fans.

