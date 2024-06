La ceremonia del Miss Perú 2024, que se realizó en la Plaza Grau en el Callao y que tuvo como ganadora a Tatiana Calmell, sigue dando de qué hablar y es que uno de los momentos más criticados fue cuando Laura Spoya le pidió cantar ‘mamarre’ a Guaynaa en pleno certamen de belleza.

Días después del concurso, Jessica Newton estuvo como invitada en ‘Al sexto día’ y no dudó en recriminarle a Laura Spoya por este suceso ya que no estaba pauteado en el protocolo del certamen.

“¡Casi me muero cuando te vi ahí haciendo tu mamarre!” , empezó señalando la empresaria totalmente indignada. Tras ello, le recriminó a la modelo no haber seguido el itinerario programado.

Tras ello, Laura Spoya no se quedó callada y se defendió asegurando que se dejó llevar por el momento. Además dijo que no le ve nada de malo el haberle pedido al cantante puertorriqueño que cante ‘Mamarre’, parte de la canción ‘Rebota’, ya que se trata de un artista de reggaetón.

“No eran los ‘Toribianitos’, ¿qué le iba a pedir, un granito de mostaza? (…) ¿Cómo me vas a poner un cantante de reggaetón a mí siendo la conductora? Tenía que romper un poquito la tensión, la gente estaba tensa, iba a clasificar su candidata o no”, sostuvo la exreina de belleza.

Tras ello, Jessica Newton hizo notar su incomodidad recordándole que esta actitud no era oportunidad para la ceremonia. “Pero no es tu cumpleaños, Laurita, no es tu cumpleaños, tú tienes que seguir el guion” , sostuvo la suegra de Deyvis Orosco.









