Ethel Pozo sigue causando revuelo por su participación en la serie ‘Maricucha 2′ y ahora varios usuarios le preguntan cuándo aparecerá en ‘El Angelus’, pues la hija de Gisela Valcárcel ya aparece en otros dos programas de América Televisión.

A través de Instagram, una mujer quiso hacerle una broma a Ethel Pozo y le comentó en una de sus fotos. “Ethel, pa cuando en el Ángelus”, dijo la usuaria. Aparentemente, Ethel no aguantó estoy y decidió hacer algo al respecto.

El periodista Samuel Suárez, creador del portal ‘Instarándula’, hizo pública la decisión de Ethel Pozo contra la usuaria, quien le escribió al comunicador para saber su opinión.

“Jajajaja ratuja se quejó luego de que Ethel la bloqueara, déjame decirte que te ganaste tu bloqueada a pulso, no te pongas triste”, escribió en una historia.

“Me pongo a ver qué ha hecho y dice: ‘Para cuándo en el Ángelus’. Mamita, no te quejes, estás bien bloqueada, pero leída estás y desleída no existe. Querías tu maldad, lo lograste, no te quejes”, dijo Samuel en un video.





