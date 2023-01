A solo días de haber sido víctima de la delincuencia, la conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, habló un poco más de este traumático incidente. Además se refirió a la reciente incorporación de su examiga, Melissa Paredes, al programa de espectáculos ‘Préndete’.

A Ethel se le preguntó si había tenido la oportunidad de apreciar la participación de su excompañera en el programa de Panamericana. La presentadora aprovechó el reciente robo que sufrió para responder:

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, aseguró en conversación con El Popular.

Sobre el robo en su vivienda, agradeció el apoyo que ha recibido a través de redes sociales: “Les he agradecido a todos los conductores, no solo a los de mi canal, sino a todos, también a los detractores por solidarizarse porque es un tema muy penoso”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

