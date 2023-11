Samahara Lobatón respondió a varias preguntas en el programa ‘Ameríca Hoy’, donde fue una de las invitadas en la sección llamada ‘El debate’. Todo transcurrió según lo planeado, hasta que Edson Dávila hizo un comentario que no fue bien recibido por la hija de Melissa Klug, relacionado con recibir “propinas” de Jefferson Farfán.

Samahara no dudó y respondió de manera firme y contundente al comentario irreverente de Dávila.

“¡Oye mira!, nunca he recibido un sol, ni de Jefferson, ni de mi mamá, ni de nadie, yo siempre me he mantenido sola desde los 17 años hasta el día de hoy”, aclaró la influencer. Por otro lado, Samahara mencionó que siempre ha sido independiente por decisión propia y que no le debe nada a nadie.

Durante bastante tiempo se especuló que Jefferson habría sido responsable de la manutención de las tres hijas de Melissa Klug, fruto de sus relaciones con Raúl Marquina y Aberl Lobatón. No obstante, esta información siempre fue desmentida por la actual pareja de Jesús Barco, aunque no por el exfutbolista.





