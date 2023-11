Angie Jibaja se encuentra en medio de una nueva controversia. Una mujer la señaló de haber causado graves daños en su departamento, además de haber dejado presuntas sustancias ilegales, después de alquilarlo por un breve período.

En el último programa ´Magaly TV La Firme´, Vanessa Porturas denuncio que la modelo se negó a abandonar la propiedad una vez vencido el plazo de contrato, lo que desencadeno una acalorada discusión entre ambas partes. Durante el programa se exhibieron imágenes que mostraban el estado en el que quedó la propiedad después de la presencia de la Jibaja.

“Mis sofás están dañados, están llenos de drogas, esto es cocaína, acá dentro ha dejado una bolsa de cocaína que yo no sé como limpiarlo (...) hay medicamentos por todos lados, está todo quemado, lleno de colillas de cigarros”, declaró Vanessa Porturas a Magaly TV La Firme.

Tras ello, la exchica reality, fue consultada por un reportero del mencionado programa de espectáculos, y aseguro que nunca rentó un AirBnB, sino que se hospedó en un hotel.

“Yo no he estado en un AirBnB, yo he estado hospedad en un hotel (...), sí, he estado en el AirBnb, pero el mes pasado que vine, me sorprende, ¿está seguro que me han denunciado a mí?”, sostuvo.

Asimismo, la expareja de Jean Paul Santa María afirmó que su manager era la persona que alquiló la propiedad. No obstante, la modelo se retiró del lugar acompañada por un hombre que le cargaba las maletas.





