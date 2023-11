Sigue la polémica. Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes, difundió en sus historias de Instagram las conversaciones entre la expolicía y ´el caballito´, en las que ella le solicita tener un encuentro íntimo. Las conversaciones ha intensificado la controversia en las redes sociales.

Lo llamativo es que después de compartir la conversación entre Jossmery y Paolo, Kiara optó por eliminar su publicación, aunque la imagen fue capturada por la cuenta ‘Pajita’ en Twitter.

En los presuntos mensajes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, se observa cómo la modelo le solicita al futbolista que tengan un encuentro íntimo sin esperar los 10 días que él le propone para verse.

“¿Cuándo te ha preocupado eso, cuando me querías ver?, ay por favor, no nos engañemos, ya estás desgastado, por eso no me quieres ver... pero no voy a rogar para que me hagan el amor... yo te dije, quiero cac... Si tú no quieres, no haces nada por verme, te da igual, no queda de otra, no voy a esperarte dos semanas, no hay forma”, sostuvo Jossmery Toledo.

“Sí, por eso ya te dije, si andas buscando quién te meta la pin..., busca, debe haber muchos, quizás”, Paolo Hurtado habría respondido.

Kiara Fuentes revela conversaciones íntimas entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado (Instagram/@kiaritafs)





¿Cómo se conocieron Jossmery Toledo y Paolo Hurtado?





Hurtado habló por primera y última vez en el programa de ´Magaly TV La Firme´ sobre su infidelidad hacia su esposa Rosa Fuentes.

Su primer encuentro con la influencer tuvo lugar en julio del año pasado a través de Instagram, coincidiendo con su cumpleaños. A partir de ese momento, empezaron a mantener conversaciones a través de WhatsApp y, posteriormente, entablaron una relación en secreto.