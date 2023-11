Andy y Lucas, reconocidos integrantes de uno de los dúos musicales más emblemáticos de España, compartieron detalles sobre su extensa carrera y revelaron una sorpresa inesperada durante su participación en el programa de ‘El Hormiguero’. Además de hablar sobre fechas y ciudades de su próxima gira, anunciaron una noticia que sorprendió a sus seguidores.

Después de 20 años de trayectoria, el dúo ha comunicado su separación debido a los problemas de salud de Lucas. Se reveló que el cantante enfrenta problemas cardiovasculares, y aunque mencionó estar estable con medicación, el médico le aconsejó reducir el ritmo.

Andy compartió al conductor que han optado por “tomarse un descanso”, sin certeza sobre un regreso, ya que la salud de Lucas es la prioridad.

“Hemos decidido bajar el ritmo y hacer una gira de despedida. Sin salud no somos nadie”, declaró Lucas.

A pesar de ello, Andy aseguró que no dejará de cantar, incluso si es en su hogar, expresando su determinación de seguir cantando en la medida de lo posible.

Por su parte, Lucas compartió que será difícil dejar de actuar con Andy debido al fuerte lazo que comparten.

“Para mí es mi hermano, mi familia. He vivido cosas con él que no he vivido con gente de mi sangre”, expresó.

Después de compartir la noticia, el conductor de ‘El Hormiguero’ les solicitó al dúo que interpretaran una canción en vivo, emocionando tanto al público como a ellos mismos. Lucas alentó a la audiencia a comprar las entradas de sus conciertos, destacando la importancia de su apoyo.









VIDEO RECOMENDADO:

La Dircote captura a mandos de Sendero Luminoso